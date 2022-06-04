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Tekirdağ'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

04.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde, çiftçilerin hayvanlarının sulama ihtiyacını karşılamak üzere kullandığı gölete giren Muhammed Tokcun, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredeki piknikçiler, durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Altı Şube Müdürlüğü ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu, çocuğun cesedi sudan çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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