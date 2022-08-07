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Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı

07.08.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servisin, Çorlu’da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.

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İşçi Tekirdağ Çerkezköy kaza yaralı

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