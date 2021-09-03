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Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

03.09.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

R.K. idaresindeki 34 NTJ 46 plakalı otomobil, Çınarlı Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevlerin yükseldiği araçtan çıkan sürücü, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.

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