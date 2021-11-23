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Tekirdağ'da sığırcıkların "dansı"

23.11.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sığırcıkların "dansı"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, özellikle Süleymanpaşa-Çorlu yolu üzerindeki buğday tarlalarına kondu.

Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle güzel görüntü oluşturdu.

Yoldan geçen bazı sürücüler de sığırcık kuşlarının dansını cep telefonlarıyla kaydetti.

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