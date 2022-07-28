YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

28.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ayaspaşa Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen T.B ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, ruhsatsız silahıyla U.C'yi ayağından yaraladı, T.Ö'yü de silahla darbetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı T.B. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı"Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı
Konyaspor-BATE Borisov maçına doğruKonyaspor-BATE Borisov maçına doğru
Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktıAydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ silahlı kavga

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:55
Öğle
13:21
İkindi
17:17
Akşam
20:38
Yatsı
22:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Veganla saadet olmaz"

"Veganla saadet olmaz"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.