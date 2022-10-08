Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz