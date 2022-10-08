YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

08.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıTekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildiTrakya'da Mevlit Kandili idrak edildi
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tekirdağ propaganda terör örgütü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
13:03
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:08
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.