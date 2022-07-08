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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

08.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi ile FETÖ'nün propagandasını yaptığı belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden FETÖ şüphelisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö pkk Tekirdağ emniyet

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Öğle
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İkindi
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