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Tekirdağ'da tarihi eser bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

04.05.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tarihi eser bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 parça ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 materyal ve 3 dedektör ele geçirdi.

Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

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