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Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi

07.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 obje ile 3 dedektör bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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