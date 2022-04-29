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Tekirdağ'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

29.04.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gelen eski eşini silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Erdinç O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, çocuklarını görmek için boşandığı eşinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden Ülkü D. ile Erdinç O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavga sırasında Ülkü D. eski eşini bıçakla, Erdinç O. ise Ülkü D'yi silahla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ülkü D. hayatını kaybetmişti.

Erdinç O. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olayda kullanılan silahın Erdinç O'ya ait ve ruhsatsız olduğu belirlenmişti.

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cinayet Tekirdağ

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