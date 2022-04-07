Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'nde E.E. ve G.U. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.E. yanındaki tabancayla G.U'yu yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.U. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.E. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.



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