Tekirdağ'da tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbettikten sonra bıçaklayıp öldürdüğü öne sürülen kız çocuğu tutuklandı.

E.N.O. (13) Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde E.N.O. ile üvey annesi Z.O. (56) dün evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlamış, bu sırada E.N.O. üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbedip bıçaklamış, eve gelen İ.O'nün eşi Z.O'yu yerde hareketsiz yatarken bulduğu iddia edilmişti.

İ.Ö'nün haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Z.O'nun yaşamını yitirdiğini belirlenmiş, kadının cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından Silivri'ye kaçan E.N.O. polis ekiplerince yakalanmıştı.

