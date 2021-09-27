Tekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Danışment Mahallesi'nde, Salih K'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, ev sahibi ve komşuları tarafından yapıldı, daha sonra itfaiyeye haber verildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen ev sahibi ve eşi Zatiye K. ile kızları İlknur K, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



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