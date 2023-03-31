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Tekirdağ’da toplu iftarlar devam ediyor

31.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Gönül Sofraları Mahalle İftarları etkinlikleri, Karacakılavuz ve Banarlı Mahalleleri ile devam etti.

Tekirdağ’da toplu iftarlar devam ediyor

Mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturan ve kırsal mahallelerde bu yıl ilk iftarlar olan Karacakılavuz ve Banarlı Gönül Sofrası organizasyonlarında bir arada oruç açan vatandaşlar, Ramazan ruhunu ve geleneklerini yaşadı. Her iki mahallede de kukla tiyatrosu, Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi Ramazan gelenekleri yaşatıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her iki mahallede de vatandaşlarla aynı sofrada iftar yaparak mahalle sakinleri ile lokmasını paylaştı. İftarlarda vatandaşlara hitap eden Yüksel, herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

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