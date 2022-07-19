Tekirdağ'da toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa gömülü 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mahalledeki boş arazide toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz