YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'da toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

19.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa gömülü 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mahalledeki boş arazide toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, çayır tırtılı görülen tarlaları inceledi:Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, çayır tırtılı görülen tarlaları inceledi:
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer ettiAntalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ emniyet

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:47
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:46
Yatsı
22:29
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.