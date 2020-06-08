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Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Ergün (58) yönetimindeki 22 RG 274 plakalı hafif ticari araç, Ahievren Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki Ömür (34), Kerem (7), Esma (2) ve Sena Ergün (1) ile Filiz Yeşilyurt'a (53) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu arada devamlı ağlayan Sena bebekle sağlık görevlilerinden birisi cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak ilgilendi.

Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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