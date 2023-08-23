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Tekirdağ’da trafik kazası: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yön tabelasına çarptı

23.08.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yön tabelasına çarptı.

Tekirdağ’da trafik kazası: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yön tabelasına çarptı

Savrulan araçtan yaralı kurtulan sürücü ölümün eşiğinden döndü.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarpan sürücü, ölümün eşiğinden döndü. Çerkezköy’den İstanbul yönüne seyir halinde olan 34 ROL 35 plakalı aracın sürücüsü İ.A, trafikte hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarparak savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü İ.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik ekipleri tek şeritten akan trafiğin kontrolünü sağladı. Yol, hasarlı aracın olay yerinden kaldırılması ile normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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