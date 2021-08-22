Tekirdağ'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Yavaşça Mahallesi'nde Seçkin Akıncı (26) idaresindeki traktör tarla yolunda devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın öldüğünü belirledi.



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