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Tekirdağ'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü

22.08.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Yavaşça Mahallesi'nde Seçkin Akıncı (26) idaresindeki traktör tarla yolunda devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın öldüğünü belirledi.

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