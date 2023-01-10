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Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

10.01.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Sahilde bulunan bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodosun 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini bekleyeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz Lodos

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