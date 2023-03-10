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Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde "yaşam konteyneri"ne dönüştürülebilecek

10.03.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da üretilen ve yük taşımacılığında kullanılan konteynerler, deprem ve diğer afet durumlarında vatandaşlara barınma imkanı sağlayabilecek şekilde dizayn ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Tekirdağ'da özel bir firmanın ürettiği, limanda yük taşımacılığında kullanılan konteynerler, özel üretilen kapıların takılması ve içine 6 ranza ile soba yerleştirilmesiyle barınma alanına dönüştürülüyor.

Ayrıca su ihtiyacının karşılanması için de su tankı yerleştirilen konteynerler hazır hale getiriliyor.

Firmanın Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, gazetecilere, Asyaport işletmesi olarak deprem hazırlık çalışması yaptıklarını anlattı.

Bu çalışmaların deprem sonrası için önemli olduğunu belirten Dönmez, "Yük konteynerini yaşam konteynerine nasıl çeviririz diye düşündükten sonra gerekli çalışmaları yaptık. Bunun için ilk olarak 25 kilogram ağırlığında farklı bir kapı sistemi yaptık. Kapının montajı 45 saniyede yapılabiliyor. Limandaki bu konteynerler ihtiyaç durumuna göre ücretsiz olarak hazır hale getirilip, ihtiyacı olan bölgelere verilecek." dedi.

Dönmez, yaşam konteynerlerine dönüştürülecek konteynerlerin afet durumlarında barınma ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Çok hızlı bir şekilde hazırlanacak konteynerler, çok hızlı şekilde barınma alanlarına ulaştırılacak. Konteynerin içinde 6 ranza mevcut. 12 kişinin kalabileceği bir yer. İçinde soba ve yakacak odunları da hazır duruyor. Bölgemizdeki bir afete karşı bu konteynerler hızlı bir şekilde sevk edilerek barınma alanları oluşturulacak. Konteynerlere yerleştirdiğimiz tanklarla da her türlü su veya sıvı ürünü taşımamız mümkün olacak." diye konuştu.

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deprem Tekirdağ asyaport konteyner

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