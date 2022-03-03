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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

03.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 800 gram eroin, 2 bin 800 uyuşturucu hap, 352 gram bonzai, 120 kök Hint keneviri, 420 gram skunk, av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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