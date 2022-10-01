Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 5 gram eroin, 10 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.T, M.Ö, E.T, S.P. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

