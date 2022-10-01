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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

01.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 5 gram eroin, 10 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.T, M.Ö, E.T, S.P. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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