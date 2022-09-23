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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

23.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bazı araç ile şüphelilerin üst aramasında 3 bin 766 uyuşturucu hap, 15 gram eroin ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan F.M, U.D, O.Ü, A.G, F.Ş, T.Ç, T.K. ve O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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