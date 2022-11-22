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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

22.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki ilçede gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 3 kilogram eroin, 5 kilo 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, bir miktar kokain, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 lira ve bir miktar döviz ele geçirilmişti.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Tekirdağ uyuşturucu operasyon

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