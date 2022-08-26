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Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

26.08.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (A) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki aramada 20 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.E.M, D.Y ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ Kapaklı

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