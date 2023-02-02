Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 100 gram eroin, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 175 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.K, E.K, E.T, K.K.D, İ.Ç, E.G. ve H.G. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılaın polisteki işlemleri sürüyor

