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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

02.02.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 100 gram eroin, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 175 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla A.K, E.K, E.T, K.K.D, İ.Ç, E.G. ve H.G. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılaın polisteki işlemleri sürüyor

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Gözaltı Tekirdağ Çorlu Süleymanpaşa uyuşturucu emniyet

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