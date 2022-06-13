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Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

13.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

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