Tekirdağ'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede umuma açık eğlence yerlerinde ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ile 68 mermi ele geçirdi.

Uygulama kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



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