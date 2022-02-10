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Tekirdağ'da vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

10.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, dansı andıran görüntüleriyle ilgi odağı oldu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.

Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları çeşitli hareketlerle izleyenlerin ilgisini çekti.

Nesrin Gülden, AA muhabirine, sığırcıkların uçuşunu keyifle izlediğini söyledi.

Sığırcıkları bölgede çok sık gördüğünü ifade eden Gülden, "Sığırcıklar her akşam üstü şov yapıyor ve bu harika bir şey. Herkes kuşları merakla izliyor. Kuşların dansı kentimize de ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

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