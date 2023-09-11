Tekirdağ'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Mahallesi'ndeki bir okul ile iki otomobilden bilgisayar ve cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı B.S'yi (39) saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Bu arada şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

