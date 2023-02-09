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Tekirdağ'da yanan metruk binadan 2 erkek cesedi çıkarıldı

09.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yanan metruk binadan 2 erkek cesedi çıkarıldı.

Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççi Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ekipler, binadan kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. 2 erkeğe ait olduğu belirlenen cesetler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da bölgede inceleme yaptı.

Yanan metruk binanın bir süre önce Çorlu Belediyesince kamulaştırıldığı, restore edilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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