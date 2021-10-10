Tekirdağ'da yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir midibüs, park halindeyken tamamen yandı.

Karaağaç Mahallesi'nde, AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner'e ait, 59 S 2454 plakalı park halindeki midibüsün yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik güçleri, midibüsün kundaklandığı şüphesi üzerinde duruyor.



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