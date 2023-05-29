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Tekirdağ'da yapımı tamamlanan evlerine giremeyen kooperatif üyeleri eylem yaptı

29.05.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanmış dairelerinde borçları olduğu gerekçesiyle oturmalarına izin verilmediğini iddia eden kooperatif üyesi grup, yüklenici firmaya tepki gösterdi.

Barbaros Mahallesi'nde bulunan 6 blok 160 daireden oluşan siteye gelen bir grup eylem yaptı.

Burada gruptakiler adına konuşan Ertuğrul Aydoğan, hiçbir sebep olmamasına rağmen yapımı tamamlanmış dairelerine girilmesine izin verilmediğini iddia etti.

Mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini isteyen Aydoğan, "Bu dairelere geçip, oturulamamasının bir tek sebebi var. Buraya iş yaptığını iddia eden kişiler, kooperatif üyelerinden alacağının olduğunu iddia ediyor. Bizimle hiçbir alakası olmamasına rağmen kişi veya kişiler binalardaki panoları sökerek, burada insanların oturmasına izin vermiyor." dedi.

Yüklenici firma yetkilisi Şeref Yalçınkaya ise site yönetimiyle sözleşme imzalayarak iş yaptıklarını anlattı.

Daire sahiplerinin ise sözleşme şartlarını yerine getirmediğini savunan Yalçınkaya, bu kişilerin yasal haklarını kullanabileceğini kaydetti.

Basın açıklaması esnasında yüklenici firma yetkilileri ve daire sahipleri arasında yaşanan kısa süreli tartışma jandarma ekiplerince yatıştırıldı.

Ardından jandarma komutanlığına giden iki taraf birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Tekirdağ eylem

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