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Tekirdağ'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

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Sokak Tekirdağ

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İnan Eczanesi
Kapakli
Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Akdeniz Eczanesi
Cerkezkoy
Gözde Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Tezcan Eczanesi
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