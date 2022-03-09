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Tekirdağ'da yaşayan Ukraynalı gelin ülkesindeki kadın ve çocuklar için yardım topluyor

09.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayya Baykal: - "Savaşın bitmesini istiyoruz, her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan Ukraynalı Mayya Baykal, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkesinde mağdur olan bebek ve kadınlar için yardım malzemesi topluyor.

Yaklaşık 20 yıl önce Tekirdağlı Burak Boğaç Baykal ile evlenerek Türkiye'ye yerleşen Baykal, Rusya'nın savaş açtığı ülkesi ve yakınları için endişe duyuyor.

Tekirdağ'daki diğer yabancı gelinlerle ülkesi için yardım malzemesi toplamaya başlayan Baykal, biriktirdiklerini Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden ülkesine göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş başladıktan sonra ülkesindeki yakınlarından haber alamadığını belirtti.

Her gün televizyonda haberleri izleyince çok üzüldüğünü anlatan Baykal, şöyle devam etti:

"Savaş bitmiyor ve bizim yakınlarımız, akrabalarımız var orada. Tekirdağ'da yaklaşık 100 kişilik yabancı gelin grubumuz var. Grubumuzda Ukraynalı, Rus, Beyaz Rusyalı, Moldovalı, Polonyalı hanımlar var. Hepimiz haberleri izleyince yardım toplamaya karar verdik. Özellikle hamile çocuklu hanımlar, bebekler için mamalar, giyim, eşyalar, ayakkabılar, paltolar ne toplayabiliyorsak bu soğukta kar döneminde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Baykal 13 Mart'a kadar yardım toplamaya devam edeceklerini anlatarak, "Toplanan malzemeleri Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğuna göndereceğiz. Savaşın bitmesini istiyoruz, her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz. Çünkü yaklaşık iki haftadır uykumuz yok. Ağlamaktan gözlerimiz renk kaybetti. Türk halkına yardımları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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