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Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

12.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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