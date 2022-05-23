Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekidağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İstanbul-Tekirdağ yolunun Yeniçiftlik Mahallesi kesiminde M.K. idaresindeki 34 CNL 515 hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs ve E.A'nın kullandığı 34 KD 8311 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.



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