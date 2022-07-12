Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEM otoyolu İstanbul-Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralananlardan Yasemin Öztürk'ün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

M.Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon, dün Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Ercan (42), ikiz çocukları Mustafa (8) ve Merve (8) yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan Firdevs, Yusuf Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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