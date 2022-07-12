YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

12.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki trafik kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu yaralananlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEM otoyolu İstanbul-Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu ağır yaralananlardan Yasemin Öztürk'ün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

M.Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon, dün Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Ercan (42), ikiz çocukları Mustafa (8) ve Merve (8) yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan Firdevs, Yusuf Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME- Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME- Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüAfyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:41
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:50
Yatsı
22:36
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.