YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'dan Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini TBMM Başkanı Şentop uğurladı

Tekirdağ'dan Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini TBMM Başkanı Şentop uğurladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.11.2020 20:02 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük bir fayda sağlayacak olan ihracat trenimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Tekirdağ'dan Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Tekirdağ'dan Bulgaristan'a yolcu etti.

Şentop, Tekirdağ Medlog İstasyonu'ndan uğurladığı ihracat treninin ardından, "İhracat treni, böylesine önemli bir günde Tekirdağ'ın kurtuluşu olan 13 Kasım'da şehrimizden Bulgaristan'a transit yola çıktı. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük bir fayda sağlayacak olan ihracat trenimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

İhracat treni ile sınır kapılarında yaşanan sıkışıklık ve gümrüklerde yaşanan aksaklıklar sona erdirilecek.

İhracat treni transit olarak geçiş yapmasından dolayı döviz kaybına da son vermesi öngörülüyor. 27 dorse ile başlayan ihracat treninin 300 dorseye ulaşması hedefleniyor.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
13:00
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Akdeniz Eczanesi
Cerkezkoy
Deva Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.