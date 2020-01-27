YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan bir tır ve bir kamyon dolusu gıda ve yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bölgeye gönderdi.

Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi itfaiye istasyonunda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığında bulunarak sözlerine başladı.

Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım, "Tekirdağ'dan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza bir miktar yardım malzemesi göndereceğiz. Vatandaşlarımız ve kurumlarımız Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarımızın yanındadır. Bir kardeş el de Tekirdağ'dan Elazığ'a, Malatya'ya uzanıyor." dedi.

Gıda malzemesi dolu tırın yanı sıra, kentteki borsa ve odaların başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan yardım kamyonu da birlikte yola çıktı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol ve kurum müdürleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Ergene Belediyesi kursiyerleri eğitimlerini sürdürüyorErgene Belediyesi kursiyerleri eğitimlerini sürdürüyor
Muratlı’da asayiş ve trafik uygulamasıMuratlı’da asayiş ve trafik uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Tekirdağ TIR Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:49

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Erdem Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Bilir Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Artan yemekler israf olmayacak

Artan yemekler israf olmayacak

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.