Tekirdağ'ın 110 yıl önceki hali 3D teknolojisiyle gelecek kuşaklara aktarılıyor

Lale Çiftçi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de desteği ile 2 yıl önce kent merkezinin maketini yapmak için çalışmalara başladı.

Çiftçi'nin 3D teknolojisi kullanarak hazırladığı ve kentin 110 yıl öncesini yansıtan maket, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Çiftçi, AA muhabirine, ortaya çok güzel bir eser çıkardığı için mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu büyüklükte 3D teknolojisi kullanılarak yapılmış bir maket çalışması yok. Çizimi, baskısı, pürüzleri temizlememiz, eski haline dönüştürmemiz ve boyama işlemleri, iki senelik bir süreç. Ondan önce de 3 ay kültürel araştırma yaptık. Aslında bu kadar büyük bir maketi yapabileceğimizi hayal etmemizi sağlayan başkanımız oldu. Bize bizden daha çok inandı. Biz de onun inancına güvenerek üretime başladık."

Çiftçi, minyatürün insanları geçmişe götürdüğünü ifade etti.

Kentte, 1912 yılında depremde yıkılmış tarihi binaların olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bunları resimlerde zaten görüyorduk. Bunu canlandıralım istedik. Sergiye çok yoğun bir ilgi oldu. İnsanlar maketi görünce inanamadılar. 3D'yi kullanarak yapmamız çok ilginç oldu. Çünkü biraz zorlayıcı. Diğer maket çalışmalarına göre 3D ile çalışmak daha zordur. Bir evin baskısı 40 saat sürebiliyor. Bazen çok iyi çıkmıyor baskı. Kentin o eski halini yansıtmak çok önemliydi. Ticaretiyle, o dönemin insanıyla, evlerin şekilleriyle hepsini göz önünde bulundurarak harmanladık ve böyle bir maket ortaya çıktı."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel ve ekibine kente kazandırdıkları eser için teşekkür etti.

Bu maketin kentin geleceğine miras kalacağını aktaran Yüksel, "Değerli uzmanlar araştırmalar sonucunda ortaya harika bir eser koydu. Tarih ve kültür geleceğe aktarılmalı. 1900'lü yıllardaki kentin yapısı, özelliği, niteliği, şehirleşmesi bugünkü kuşaklara aktarılıyor. Günde 2 bin kişinin gelip gittiği merkezimizde yüzlerce insan bu eseri inceliyorlar." diye konuştu.

