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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

11.04.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlık alan beyaza büründü.

Trakya, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Yeni hava sistemiyle bölgede hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi.

Sağanakların etkili olduğu bölgede yüksek kesimlerde ise kar yağışı meydana geldi.

Gece ani gerileyen sıcaklık sonrası Ganos Dağı etekleri kar beyazıyla kaplandı.

5-7 santimetre arasında kar biriken bölgede, yağış yerini sis ve şiddetli rüzgara bıraktı.

Kent merkezinde 9 derece ölçülen hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde birkaç derece daha düşük hissediliyor.

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