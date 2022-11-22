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Tekirdağlı balıkçılar çinekop ve hamsi umuduyla yeniden denize açıldı

22.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da lodos nedeniyle bir süredir Marmara Denizi'ne açılamayan balıkçılar, havanın normale dönmesiyle yeniden ava çıktı.

Kentte 6 gündür şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıda bekleyen balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımlarını tamamlayıp çinekop ve hemsi umuduyla Marmara'da ağ atmak için denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun tamamlandığını söyledi.

Balıkçıların yeniden denizde nasiplerini arayacaklarını belirten Pehlivanoğlu, "Denizde çok sert bir hava vardı. Tehlikeli olduğu için balıkçılar hiç açılmadı. Balıkçılarımız eksiklerini tamamladı, ağ bakımı yapıldı. Lodosun geçmesiyle yeniden tekneler açıldı, bazı tekneler avlanmak için İstanbul'a gitti, rızıklarını burada arayacaklar. Balık bol olursa balıkçı da vatandaş da mutlu olur." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de 6 gündür limanda ağlarını onardıklarını dile getirdi.

Lodos nedeniyle limanda kaldıkları sürede teknelerin eksiklerini tamamladıklarını anlatan Şeremet, "Artık palamut bitti diyebiliriz. Bundan sonra ümidimizi çinekop, sarıkanat ve hamsiye bağladık. İstavrit biraz az ama hamsiden umutluyuz. Karadeniz'de hamsi çıkmaya başladı. İnşallah Marmara'da da başlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz Lodos

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