YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağlı kadınlar depremzedeler için battaniye, polar ve eşofman dikiyor

Tekirdağlı kadınlar depremzedeler için battaniye, polar ve eşofman dikiyor

16.02.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da halk eğitim kursiyeri kadınlar "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için polar kumaştan günde 500 battaniye, 1000 eşofman üretiyor.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde 6 dikiş atölyesinde kursiyer kadınlar, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler AFAD koordinasyonunda bölgeye ulaştırılıyor.

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, AA muhabirine kadınların her gün gönüllü olarak üretime devam ettiklerini söyledi.

Kadınlara tekstilcilerden kumaş desteği geldiğini ve üretimi belli bir seviyeye çıkardıklarını ifade eden Akman, "6 dikiş atölyemizin hepsinde kadınlar faaliyetlerini sürdürüyor. Ürün yoğunluğuna göre bir atölyemizi daha açmayı düşünüyoruz. Günlük üretimlerimiz artık hep aynı sayıda devam ediyor. İlk olarak elimizdeki kumaşlarla ne dikebiliyorsak onları diktik. Daha sonra sanayicilerimizin desteği geldi. Gelen kumaşlarla da battaniye, polar, eşofman dikmeye başladık." dedi.

Eğitmen Seda Çankaya da kadınların her gün diktiği ürün sayısının arttığını belirtti.

Kursiyerlerden Ayşen Yılmaz ise depremden dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Yılmaz, ellerinden dikiş yapmak geldiği için dikiş yaparak depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Gücümüz neye yetiyorsa biz de onu yaparak onların yaralarını sarmak istiyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bu kötü günler çabuk geçer."dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarköy’den deprem bölgesine yakacak odun desteğiŞarköy’den deprem bölgesine yakacak odun desteği
Ankara'da depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandıAnkara'da depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndüEnkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ battaniye halk egitim kadın polar

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Şubat Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:29
İkindi
16:23
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.