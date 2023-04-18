Tekirdağlı müzisyen davul çalarak depremzede çocuklara moral verdi

Müzisyen Çelik, Tekirdağ Valiliği koordinesinde Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde bulunan bir aparta yerleştirilen depremzede ailelere davul çaldı. Çelik'e şarkılar söyleyerek eşlik eden çocuklar, zaman zaman oyunlar da oynadı.

Çocuklar Çelik ile ritim tutup davul çaldı.

Çelik, AA muhabirine, depremzede aileler ve çocuklarına küçük bir bayram hediyesi vermek için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

Depremler nedeniyle son derece üzgün olduğunu, yaraların sarılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Depremin ardından tüm sanat camiası, tüm ülke seferber oldu. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Elimizden gelen tüm yardımları depremzede vatandaşlarımıza yaptık. Tekirdağ'da yaşayan depremzede vatandaşlar ve çocuklarına bir etkinlik yapmak istedim. Her şeyden önce çocuklarımızın gözleri parlıyor. İnanılmaz sevindiler ve mutlu oldular."

Şarkı söyleyip davul çalan 7 yaşındaki Zeynep Nida Taşçı, etkinlikle çok güzel duygular hissettiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden Tekirdağ'a gelen 40 yaşındaki depremzede Aysun Şan, depremde yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Depremin etkisini atlatamadıklarını anlatan Şan, "Bir kaç gün orada kaldık. Barınma, yiyecek ve su ihtiyacından dolayı buraya gelmeyi düşündük. Tekirdağ'a geldik. Barınma ve yiyecek ihtiyacımız karşılandı." dedi.

Şan, çocukların bu tarz etkinlik ve aktivitelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Çocukların hoşuna gidiyor. Apartlarda kaldığımız için çocukların oyun oynayabileceği alanlar az. Çocuklarımız için çok iyi oluyor." diye konuştu.

