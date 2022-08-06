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Tekirdağlı öğrenciler TEKNOFEST'te "döner kanat" kategorisinde birinciliği hedefliyor

06.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerden Çağdaş Güvenç Avcı: - "Dronun gövde çizimi, ayaklar, 3 boyutlu çizimleri ve görev mekanizmaları bize ait. Birkaç yenilik daha ekleyip Afyonkarahisar'da düzenlenecek finallerde mücadele edeceğiz"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da lise öğrencileri, tasarladıkları dron ile "TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması"nda birinciliği hedefliyor.

Tekirdağ Anadolu Lisesi öğrencileri Çağdaş Güvenç Avcı, Almira Verda Bayır, Ada Urhan, Selen Vidinlioğlu, Ayşe Dilay Akın, Arda Efe Berber, Zeynep Uzar, danışman öğretmenleri Gülsemin Savaş Tuna ile "VEGA" ismini verdikleri dron tasarladı.

Öğrenciler, Afyonkarahisar'da TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 9-14 Ağustos'ta düzenlenecek "TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması"na hazırlanıyor.

Okulun atölyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ürettikleri dron ile zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

"Döner kanat" ve "sabit kanat" kategorilerinde düzenlenecek yarışmada Tekirdağlı öğrenciler, "döner kanat" kategorisinde birinci olmak istiyor.

Danışman öğretmen Gülsemin Savaş Tuna, AA muhabirine, öğrencilerin proje için okulun ilk gününden itibaren çalışmaya başladığını söyledi.

Tuna, yıl boyunca öğrencilerle güzel bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İHA'nın tüm parçaları öğrencilerimizin kendi tasarımı. Bu yarışmanın çeşitli aşamaları vardı. Biz şu anda son aşamadayız. İlk aşamada nasıl bir İHA üreteceğiz diye rapor hazırlayıp gönderdik ve ilk aşamayı geçtik. İkinci aşamada da tasarlanan İHA çalışıyor mu, nasıl yapıldı, teknik çizimler ile ilgili video hazırlayıp gönderdik. Yapılan değerlendirme sonucu finallere kaldık. İnşallah şampiyonada okulumuzu, ilimizi başarıyla temsil edeceğiz. Dron ileride geliştirilebilir. Yapılacak değişikliklerle dronumuzla ilaçlama da yapabiliriz."

- "Dron ile fidan tohumu atma çalışması yapabiliriz"

Öğrencilerden Çağdaş Güvenç Avcı ise yıl boyunca yaptıkları çalışma sonucu güzel bir İHA ortaya çıkarttıklarını dile getirdi.

Projeye ilk başladıklarında fazla bir deneyime sahip olmadıklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Daha sonra gerek 3 boyutlu çizim, gerek elektronik anlamda kendimizi daha da geliştirdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu dronu ortaya çıkarttık. Dronun gövde çizimi, ayaklar, 3 boyutlu çizimleri ve görev mekanizmaları bize ait. Birkaç yenilik daha ekleyip Afyonkarahisar'da düzenlenecek finallerde mücadele edeceğiz. Yarışmada güzel performans sergileyip iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Dronun üzerinde istersek değişiklikler yapabiliriz. Yapacağımız değişiklikle Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yaptığı dron ile fidan tohumu atma çalışmasını bizim dronumuzla da gerçekleştirebiliriz."

Öğrencilerden Arda Efe Berber de finallerden güzel bir sonuçla dönmek istediklerini ifade etti.

Dronun yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve 8,2 dakika havada kalabildiğini belirten Berber, "Yarışmada bize verilen belirli bir görev var. Biz de buna uygun olarak görev mekanizması geliştirdik. Tamamen kendi tasarımımız olan, özgün bir proje." diye konuştu.

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