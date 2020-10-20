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Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Tekkeköy Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi 120 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.Tekkeköy Belediyesi’nin 2021 yıllı tahmini bütçesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oybirliği ile kabul edildi.

Tekkeköy Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi 120 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.
Tekkeköy Belediyesi’nin 2021 yıllı tahmini bütçesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oybirliği ile kabul edildi. Başkan Togar, oylama sonrasında tüm meclis üyelerine bütçe çalışmaları ve destekleri için teşekkür etti. Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Aydın Karmil Başkanlığında Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda tüm maddeler teker teker görüşülerek oylandı.

2021 yılı bütçesi 120 milyon
Tekkeköy Belediyesi 2021 yılı performans programı ve 2021 yılı tahmini bütçesi görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Tekkeköy Belediyesi 2021 yılı tahmini bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile 120 milyon lira olarak belirlendi.
2021 yılı mali bütçe hazırlık çalışmalarında emeği geçenlere ve meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “2021 yılı tahmini bütçemizi 120 milyon lira olarak belirledik. İlçemize daha güzel hizmetler yapabilmek maksadı ile bütçemizde her yıl giderek artıyor. Bütçemizin artması gelişimin ve ilçemizin büyümesinin en büyük göstergesidir. 2021 yılı bütçemiz 120 milyon lira olarak oy birliği ile belirlendi. Bir aydır süren bütçe görüşmeleri ve komisyonlarda ter döken çalışan meclis üyelerimiz belediyemiz müdürlüklerinin çalışmalar için gerekli olan bütçeleri kalem kalem belirlemişler. Bütçe maratonunda emek harcayan ilçemize hizmet için ter döken tüm meclis üyelerimize ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2021 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizlere bu bütçe ile halkımıza en güzel şekilde hizmet etmeyi nasıp etsin” dedi.

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