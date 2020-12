Tekkeköy Belediyesi’nden örnek sosyal belediyecilik

Tekkeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmak için sosyal yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Sadece belirli günlerde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü iğneden ipliğe her alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda gerçekleştiren Tekkeköy Belediyesi ilçe halkının her zaman yanında olmaya ve vatandaşlarına her konuda destek sağlamayı sürdürüyor. Faaliyetleri ile örnek alınan Tekkeköy Belediyesi ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli ve akülü sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek, evde kuaförlük hizmeti, kıyafet yardımı, mobilya, beyaz eşya, burs, kırtasiye yardımı, tablet dağıtımı ve pandemi sürecinin başladığı günden itibaren evde karantinada olanlara sıcak yemek ulaştırılması gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik, konteyner ve betonarme evler yaparak ailelere yaşanabilir mekanlar kazandırıyor.