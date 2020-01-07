Tekkeköy hedef büyüttü

Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, birkaç yıl içerisinde Samsun’un en fazla nüfus alan ilçesi olmayı hedeflediklerini söyledi. Tekkeköy, son yıllarda yapılan yatırımların ardından Samsun’da adından en fazla söz edilen ilçelerden bir tanesi oldu. Stadyum, kapalı spor salonu, Osmanlı hamamı, sosyal ve kültürel alanların yanı sıra tarihi dokuları da bünyesinde bulunduran ilçe, OSB ile de il nüfusunun büyük bir kısmını gündüz misafir ediyor. Yılda yaklaşık 3 bin insanın taşındığı Tekkeköy’de hedef; 150 bini aşkın insanın gündüz yaşadığı ilçedeki insanları kalıcı olarak barındırmak. Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, İhlas Haber Ajansına (İHA) özel olarak yaptığı açıklamada, 52 bin 300 nüfuslu Tekkeköy’ün Samsun’un en fazla nüfus olan ilçesi olması için çalıştıklarını belirtti. Bulunan kaynakların çok büyük bir titizlikle kullanıldığını ifade eden Aydın Karmil, “Başta Başkanımız Hasan Togar olmak üzere bölgemizdeki kaynakları çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Adeta kılı kırk yararak kaynakları doğru kullanmaya çalışıyoruz. 2020 yılında vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek alt yapı, üst yapı, çevre, kültürel, sportif, tarihi ve her türlü faaliyetlerin olacağı kanaatindeyim. İnşallah bir aksaklık, eksiklik olmadan olağanüstü bir durumla karşılaşmadan bu hizmetleri başarılı bir şekilde vereceğimiz kanaatindeyiz. İnşallah güzel bir gelecekle Tekkeköy karşılaşacak diye ümit ediyoruz” dedi.

“Tekkeköy-Atakum arası gidiş gelişler büyük zaman alıyor”

Özellikle işe giriş ve çıkış zamanlarında Atakum-Tekkeköy arasında büyük bir zaman kaybı yaşandığının altını çizen Aydın Karmil, “Gündüz nüfusumuz yaklaşık 150 bini buluyor. Bu insanların hepsini ilçemizde ikamet ettirmek mümkün olmaz ama en azından bir kısmını Tekkeköy’de ikamet ettirme anlamında bir çalışma içerisindeyiz. Bu konuyla alakalı olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da istişare içerisindeler. İşçilerin ve işverenlerin Tekkeköy-Atakum arasında işe geliş gidişlerinde epey bir zaman geçiyor. İlçemiz ovasıyla, sırtlarıyla gayet güzel meskenlerin oluşabileceği, ikamet edilebilecek güzel alanlardan oluşuyor” diye konuştu.

“İddia ediyorum 3-5 sene sonra en fazla nüfus alan ilçe Tekkeköy olacak”

En fazla nüfus alan ilçe olma yolunda mesafe kat ettiklerini vurgulayan Karmil, şunları söyledi:

“Bu ayın sonunda nüfus açıklanacak. Bizim her yıl nüfusumuz 2 bin 2 bin 500 civarında artmakta. Geçen yıl nüfusumuz 52 bin 300 civarındaydı. Bu ay sonunda açıklanacak rakamlarla birlikte nüfusumuzun 3 bin civarında artacağını düşünüyorum. Bu da konuyla alakalı ciddi bir çalışma yaptığımızın göstergesidir. Vatandaşlar artık bireysel olarak Tekkeköy’den bina, daire, mesken alarak burada ikamet etmeye başlıyor. Bunun daha da çok olmasını arzu ediyoruz. Her yıl en fazla nüfus alan ilçemiz Atakum oluyor. Tekkeköy ise Atakum’un ardından 2’inci ilçe olarak dikkat çekiyor. İddia ediyorum 3-5 sene sonra tersine dönecek ve en fazla nüfus alan ilçe Tekkeköy olacak.”

