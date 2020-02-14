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Teknasyon'dan Otsimo’ya 1,2 milyon TL’lik yatırım

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:26 | Son Güncelleme

Otsimo 2019 şubat ayında Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell ile beraber özel eğitim okullarında hizmet vermeye başlamıştı

İSTANBUL (AA) - Teknasyon, Otsimo'ya 1,2 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Teknasyon açıklamasına göre, Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 ödülünü alan Teknasyon Yazılım, özel çocuklar için mobil terapi çözümleri geliştiren Otsimo'ya yatırım yaptı.

200'den fazla ülkede, 55 farklı dilde, 1,5 milyardan fazla indirilmeye ulaşan Teknasyon Yazılım, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Kullanıcılarının hayatında etki yaratan uygulamalara yatırım yapmayı amaçlayan Teknasyon Yazılım, bu bağlamda Otsimo’ya da etki ve ölçeklendirme odaklı bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım turunda Teknasyon’la birlikte Otsimo’ya tekrar yatırım yapan GBA, Growth Circuit ve Ünlü Yatırım’ın da yatırımlarıyla Otsimo bu turu 2 milyon TL ile kapattı.

Otsimo 2019 şubat ayında Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell ile beraber özel eğitim okullarında hizmet vermeye başlamıştı. Türkiye’de bu anlaşma sayesinde 50 binden fazla özel çocuğa ücretsiz özel eğitim ulaştıran Otsimo, aynı zamanda okullarda da müfredatın bir parçası olarak öğretmenlerin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri daha etkili bir şekilde takip etmesine olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknasyon Yazılım'ın Kurucu Ortağı Burak Sağlık, Teknasyon olarak Otsimo’nun amacı ve bu güne kadar geldikleri noktanın kendilerini çok etkilediğini belirtti. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara dokunan ve bunu globale taşıyabilmiş bir uygulamanın 188 ülkede 100 binden fazla aileye ulaşabilmiş olmasının Otsimo’nun global potansiyelinin de bir göstergesi olduğunu aktaran Sağlık, "Hedefimiz milyonlarca aileye ulaşmak. Şirket olarak girişimcileri desteklemeye önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle globale açılma potansiyeli olan startuplara yatırımlarımızı ve desteğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otsimo’nun kurucu ortağı Hasan Zafer Elcik de "Otizmli çocuklara eğitim ulaştırma hayalimizde yanımızda olan bütün yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu yatırım turuyla beraber Türkiye’de ulaştığımız başarıyı tüm Dünya’ya yaymayı hedefliyoruz. Özel eğitimi erişilebilir kılmak ve çok daha fazla çocuğun hayatını değiştirmek adına bizim için çok önemli ve büyük bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

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