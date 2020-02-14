Teknasyon'dan Otsimo’ya 1,2 milyon TL’lik yatırım

İSTANBUL (AA) - Teknasyon, Otsimo'ya 1,2 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Teknasyon açıklamasına göre, Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 ödülünü alan Teknasyon Yazılım, özel çocuklar için mobil terapi çözümleri geliştiren Otsimo'ya yatırım yaptı.

200'den fazla ülkede, 55 farklı dilde, 1,5 milyardan fazla indirilmeye ulaşan Teknasyon Yazılım, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Kullanıcılarının hayatında etki yaratan uygulamalara yatırım yapmayı amaçlayan Teknasyon Yazılım, bu bağlamda Otsimo’ya da etki ve ölçeklendirme odaklı bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım turunda Teknasyon’la birlikte Otsimo’ya tekrar yatırım yapan GBA, Growth Circuit ve Ünlü Yatırım’ın da yatırımlarıyla Otsimo bu turu 2 milyon TL ile kapattı.

Otsimo 2019 şubat ayında Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell ile beraber özel eğitim okullarında hizmet vermeye başlamıştı. Türkiye’de bu anlaşma sayesinde 50 binden fazla özel çocuğa ücretsiz özel eğitim ulaştıran Otsimo, aynı zamanda okullarda da müfredatın bir parçası olarak öğretmenlerin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri daha etkili bir şekilde takip etmesine olanak sağlıyor.